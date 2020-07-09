Мобильная связь в России может подорожать на 14%

С декабря 2019 года тарифы на мобильную связь в России подорожали на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти в цене еще на 14%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства Content Review.
"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов", — говорится в исследовании.
От пандемии и самоизоляции операторы потеряли примерно 30 миллиардов рублей. Им придется компенсировать эти деньги повышением цен на тарифы и дополнительными услугами.
Комментарии
Очередные зверства, над несчастным населением
Т.е. любым способом, но с народа деньги вытянем, чтобы только нам хорошо было и были всегда в шоколаде. И наплевать что народу и так несладко, с деньгами напряженка. Пипец, нет слов цензурных...
Да "не может быть"! Ещё В. Черномырдин удивлялся всему - "Никогда такого не было и вот опять!"
Драть свое население чтобы платить зарубежным инвесторам большие дивиденды, вот смысл удорожания тарифов, а не какое то там призрачное развитие.
Вполне ожидаемое решение. Ребята, нечего гундеть, это рынок, бизнес. Не нравится? Пользуйтесь доступной городской телефонной сетью, как при совке.
Да и цена то этой копеечной сотовой связи не сильно увеличится, на пару десятков рублей в месяц, а это цена пакета молока. Дорого? Не смешите!
От пандемии и самоизоляции операторы потеряли примерно 30 миллиардов рублей. Им придется компенсировать эти деньги повышением цен на тарифы
Схожу сегодня к директору и заявлю, что я много потерял из-за пандемии и самоизоляции и попрошу поднять мне зарплату Посмотрим что он скажет.
9.07.2020 11:16
Поддержу власть!
смотря сколько зарабатываешь, может кому и пакет молока сейчас не лишним будет.
А если ЖКХ растет, налоги растут, цены в магазинах растут, связь ( а без нее даже образование сейчас недоступно) растет, даже цены на похороны растут. А народу лишившегося дохода стало больше. Поэтому ты свое мнение оставь при себе, хорошо у тебя с доходам - радуйся.