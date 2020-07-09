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Мобильная связь в России может подорожать на 14%

, ИА "Амител"
Стоимость тарифов уже увеличилась примерно на 8%
Фото: allremont59.ru

Фото: allremont59.ru

С декабря 2019 года тарифы на мобильную связь в России подорожали на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти в цене еще на 14%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства Content Review.

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов", — говорится в исследовании.

От пандемии и самоизоляции операторы потеряли примерно 30 миллиардов рублей. Им придется компенсировать эти деньги повышением цен на тарифы и дополнительными услугами. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.07.2020 10:54
- гость -

Очередные зверства, над несчастным населением

9.07.2020 10:56
Жоржик

Т.е. любым способом, но с народа деньги вытянем, чтобы только нам хорошо было и были всегда в шоколаде. И наплевать что народу и так несладко, с деньгами напряженка. Пипец, нет слов цензурных...

9.07.2020 11:03
ПЕТР

Да "не может быть"! Ещё В. Черномырдин удивлялся всему - "Никогда такого не было и вот опять!"

9.07.2020 11:14
- гость -

Драть свое население чтобы платить зарубежным инвесторам большие дивиденды, вот смысл удорожания тарифов, а не какое то там призрачное развитие.

9.07.2020 11:16
Поддержу власть!

Вполне ожидаемое решение. Ребята, нечего гундеть, это рынок, бизнес. Не нравится? Пользуйтесь доступной городской телефонной сетью, как при совке.
Да и цена то этой копеечной сотовой связи не сильно увеличится, на пару десятков рублей в месяц, а это цена пакета молока. Дорого? Не смешите!

9.07.2020 11:24
- гость -

От пандемии и самоизоляции операторы потеряли примерно 30 миллиардов рублей. Им придется компенсировать эти деньги повышением цен на тарифы

Схожу сегодня к директору и заявлю, что я много потерял из-за пандемии и самоизоляции и попрошу поднять мне зарплату Посмотрим что он скажет.

9.07.2020 11:25
- гость -

9.07.2020 11:16
Поддержу власть!

смотря сколько зарабатываешь, может кому и пакет молока сейчас не лишним будет.
А если ЖКХ растет, налоги растут, цены в магазинах растут, связь ( а без нее даже образование сейчас недоступно) растет, даже цены на похороны растут. А народу лишившегося дохода стало больше. Поэтому ты свое мнение оставь при себе, хорошо у тебя с доходам - радуйся.

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