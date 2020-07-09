Четыре пациента с COVID-19 умерли в Алтайском крае

Еще четыре пациента, которым ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с выявленной инфекцией в крае достигло 117 человек. В 50 случаях причиной стал COVID-19, в 64 случаях – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, по итогам минувших суток регион поставил очередной рекорд по заболевшим. Специалисты выявили 224 новых случая инфицирования.
Ранее стало известно, что Алтайский край пока не может перейти на второй этап снятия ограничений. Это связано не только с высоким коэффициентом распространения инфекции, но и недостаточным количеством свободных коек для заразившихся.
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