В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Вести" на канале "Россия-1".
Министр отметил, что на данный момент в стране насчитывается 17 перспективных вакцин от COVID-19 и над ними ведется углубленная работа. При этом каждый россиянин будет сам решать, прививаться или нет.
"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации", – сказал Мурашко.
Также министр добавил, что специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы на инфекцию, хотя ответ может быть слабее при бессимптомном течении коронавируса.
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значит с такой формулировкой, она будет платной