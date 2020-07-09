Льготные автокредиты в России стали доступны для врачей, семей с детьми и тех, кто сдает свое авто старше шести лет в трейд-ин. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 7 июля, пишет портал "Автоновости дня".
Получить скидку по программе "Первый автомобиль" могут те, у кого есть водительское удостоверение, но никогда не было машины. Вторая программа позволяет оформить льготный автокредит семьям, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.
Кроме того, приобрести автомобиль при поддержке государства могут медицинские работники и те, кто сдает старую машину в трейд-ин. Размер скидки для жителей Дальнего Востока составит 25%, а для всех остальных — 10%.
Комментарии
ничего не сказано про список марок авто, который участвует в данной акции. А акция далеко не на все авто.
Тэээкс... посчитаем. Скидка 10%. Даже взять самый овощной солярис за 700тыс (что вряд ли), это скидка 70тыс. При этом, вас заставят оформить КАСКО на 3 года минимум, которое тут же слихвой перекроет скидку. Дальше считать? проценты по кредиту (которые далеки от банковских 12-15%), комиссии за оформление документов, госпошлины, налог, акциз в топливе, которым вы будете заправляться, куча расходников, аксессуаров, инструментов, снаряги, в цене которых НДС.
Т.е., в первый же год, вы вернете государству все субсидии , которые вам "дали", получите кусок металла, за которым надо следить, и облизывать со всех сторон.
Так что, желающим ввязаться в эту авантюру, предлагаю сравнить это с первой бесплатной дозой наркоты, с которой вы уже не слезете. Удачи на дорогах! ))