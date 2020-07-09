Самый быстрый интернет в стране. "Мегафон" в четвертый раз стал лидером связи

"МегаФон" четвертый год подряд признан лидером скорости мобильного интернета. Рейтинг опубликовало международное исследовательское агенство Ookla.
Исследование основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты на своих смартфонах в приложении Speedtest. С помощью него можно самостоятельно определить скорость передачи данных в любой локации. Ookla проанализировала почти три миллиона замеров в сетях всех операторов с января по июнь 2020 года.
"В этом году в условиях пандемии операторам приходилось оперативно реагировать, чтобы сохранить высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России", — отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.
Он также отметил, что сеть развивалась значительно быстрее, чем планировалось, и в первом полугодии компания реализовала почти 80% годового плана. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Кроме того, в крупных городах "МегаФон" начал использовать технологию MIMO 4x4, которая ускоряет работу 4G на 15%.
В целом по России средняя скорость скачивания в сети "МегаФона" составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с.
В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге – 29,29 Мбит/с, Новосибирске – 42,95 Мбит/с, Самаре – 27,52 Мбит/с.
В Алтайском крае во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 12,3 тысяч тестов. Средняя скорость скачивания информации в сети "МегаФон" составила 33,63 Мбит/с.
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