В России дали оптимистичный прогноз открытия границ

Международные пассажирские перевозки могут возобновиться не раньше конца сентября нынешнего года, заявила исполнительный директор Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее мнению, россияне смогут отправиться в путешествие за границу только в случае снятия угрозы распространения COVID-19. Полеты, в первую очередь, возобновятся по самым популярным туристическим направлениям.
"Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный – это то, что в конце сентября, в октябре. Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то, конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятёрку самых востребованных туристических направлений", – сказала Ломидзе.
Пессимистичным прогнозом, по словам директора, является открытие границ в декабре.
Напомним, что Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и другие.
Комментарии