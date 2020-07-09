Небезопасная и не очень качественная. Барнаулец показал на видео "убитую" дорогу

Барнаулец на видео показал дорогу (или то, что от нее осталось) во дворе одного из домов на улице Попова. Даже внедорожники едут по ней очень медленно и аккуратно.
"Некоторые дворовые проезды в ужасном состоянии. ЖКХ в данном случае бездействует. Очень жаль жителей Попова, 96", — написал автор ролика в сообществе "Barnaul22".
В комментариях под постом один из местных жителей пояснил, что такая дорога — результат движения большегрузов. Мужчина отметил, что рядом не так давно закончилась стройка, за время которой грузовые машины разбили дорожное полотно. Дом достроили, а вот ремонтировать пострадавший двор никто не стал.
Комментарии
А чего не нравится-то?
Хочется хорошей жизни - езжайте в Швейцарию, например.
Раз живете, где живете, то не нойте и принимайте, что есть.