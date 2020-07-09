У сотрудников администрации одного из районов Алтайского края подозревают коронавирус

Несколько сотрудников администрации Зонального района Алтайского края сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на слова заместителя главы муниципалитета Александра Пилюченко.
Пилюченко отметил, что результаты тестирования еще не поступили, в связи с чем говорить о случаях заражения среди сотрудников преждевременно.
"Пока нет официально подтвержденных результатов тестирования. У нас же сейчас практически любое обращение в больницу – с ангиной, с ОРВИ или ОРЗ – влечет за собой сдачу анализов на коронавирусную инфекцию", – объяснил Пилюченко.
Отметим, на 9 июля в Зональном районе было выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Муниципалитет не входит в число неблагополучных.
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