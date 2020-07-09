Общественники предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя на железнодорожном транспорте. Соответствующее письмо он направил главе минтранса Евгению Дитриху, пишет RT.
"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", — сказано в обращении.
Хамзаев напомнил, что распитие алкогольных напитков в поездах запрещено, но есть исключение в виде вагонов-ресторанов, где разрешено продавать спиртное крепостью до 16,5%. По словам Хамзаева, посетители вагонов-ресторанов нередко устраивают пьяные дебоши.
Комментарии
Лидер движения Трезвая Россия Султан Хамзаев 6 сентября 2019 года, во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя, устроил скандал в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Он оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего Андрея Норкина и сломал дорогую аппаратуру. Был выведен охраной из студии.
Пьяный дебош?
Пьяный дебош? - это ломки))
Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев
Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?' (с) Антон Павлович Чехов