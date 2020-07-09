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Общественники предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

, ИА "Амител"
Письмо с инициативой уже направили в Минтранс
Фото: ks-yanao.ru

Фото: ks-yanao.ru

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя на железнодорожном транспорте. Соответствующее письмо он направил главе минтранса Евгению Дитриху, пишет RT.

"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", — сказано в обращении.

Хамзаев напомнил, что распитие алкогольных напитков в поездах запрещено, но есть исключение в виде вагонов-ресторанов, где разрешено продавать спиртное крепостью до 16,5%. По словам Хамзаева, посетители вагонов-ресторанов нередко устраивают пьяные дебоши. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.07.2020 13:36
- гость -

Лидер движения Трезвая Россия Султан Хамзаев 6 сентября 2019 года, во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя, устроил скандал в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Он оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего Андрея Норкина и сломал дорогую аппаратуру. Был выведен охраной из студии.

Пьяный дебош?

9.07.2020 13:53
- гость -

Пьяный дебош? - это ломки))

9.07.2020 14:10
- гость -

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев

Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?' (с) Антон Павлович Чехов 

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