Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, также известного как Анзор из Вены, стоят "спецслужбы, работающие против России". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится", – сказал глава региона.
Кадыров также подчеркнул, что спецслужбы знают о традициях, согласно которым "чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет", а потому они "порождают" блогеров, а затем ликвидируют их, чтобы побудить людей выйти на митинги и акции против России.
"Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду", – добавил Кадыров.
Напомним, что 4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего Мамихана Умарова. Мужчина вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.
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