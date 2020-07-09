"Мир не рухнул". "Папина дочка" возмутилась реакцией фанатов на роман с Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова удивилась реакции фанатов на ее роман с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Сообщение девушка разместила у себя в Instagram.
Арзамасова призналась, что читает комментарии подписчиков, и возмутилась "истерикой" и "нездоровыми маньяческими монологами" по поводу ее нового партнера.
"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", – отметила актриса.
Она напомнила, что следует с уважением относиться к ее личному пространству и не лезть к ней с советами и рекомендациями касательно личной жизни. Звезда обратила внимание, что из-за такого отношения многие публичные персоны отказываются подтверждать или опровергать слухи об отношениях.
Как ранее сообщил amic.ru, 25-летняя Лиза Арзамасова рассказала прессе о своих отношениях с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом.
Комментарии
А вчера по радио сказали, что согласно статистике россияне стали терпимее относится к мезальянсным бракам. Но по комментариям не скажешь.
Если хочешь, чтобы не лезли в твою личную жизнь: 1. Работай медсестрой в поликлинике и всем будет по...2 . Отключи все соцсети и тебе будет по...А если выбрала жизнь публичного человека и пользуешься соцсетями, придётся смириться. Сетевое болото не перевоспитаешь.