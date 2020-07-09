Почти современное искусство. На Алтае опора ЛЭП пять лет стоит на одной "ноге"

Жители села в Панкрушихинском районе Алтайского края показали интересный "арт-объект", который расположился рядом с населенным пунктом. Фотографию опубликовали в социальных сетях.
"Алтайский край, Панкрушихинский район, село Зятьково — 5 лет назад сгорела опора ЛЭП, а ее до сих пор не могут поменять", — написал автор снимка.
В комментариях под постом люди к увиденному отнеслись с юмором. "Свет есть и хорошо", — написала одна из пользовательниц.
Выглядит конструкция, конечно, впечатляюще, если не учитывать тот факт, что при ее падении жители села останутся без электроэнергии на большой промежуток времени.
Комментарии
ЛЭПимБр
Да, не, не может такого быть при капитализме, это фотошоп
Во всей Северной Европе капитализм!