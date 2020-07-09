Все депутаты ЛДПР могут сложить полномочия

Все депутаты ЛДПР, заседающие в Госдуме, могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает "РБК".
Политик оказался возмущен задержанием Фургала спустя столь долгий срок, и заявил, что его задержание прошло неправильно.
"Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе", – сказал Жириновский.
Кроме того, глава ЛДПР заявил, что задержанного главу региона не будут исключать из партии.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 9 июля следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. На данный момент он находится в Москве, где в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение.
Комментарии
Очередной пиар! Это только слова! Они же политики, а политикам верить нельзя!
Жириновский - маразматик по жизни, а тут еще старость наступила. Вообще берегов не может видеть!!! На хрен они все старые там собрались ?! Ну что что же что это "высшее должностное лицо в регионе", надо было еще мордой об землю и крупным планом показать Россиянам! А в ЛДПР надо его сохранить обязательно!
Да он уже и уходил и складывал сколько раз. уже пора привлекать за клевету. никуда они не уйдут.
А по поводу задержания и наручников - не прав. какая разница должностное или нет лицо - преступник - законы должны быть РАВНЫЕ для всех, даже для правительственных жоп.
Я так понимаю, это он очкует за себя в том мчисле, что если за ним придут, боится, что так же скрутят.
один нормальный губер был и того схавали
сейчас едрос какой нибудь придет к власти
держитесь хабаровчани !
Кормовая база власти сокращается. На жириковский зоопарк средств уже не хватает.
9.07.2020 17:54
krash
Нет такого в законе, что обязательны наручники. Есть только право применения спецсредств для сотрудника полиции, и перечислены конкретные случаи. Но решение за сотрудником. А Жириновский прав, это все больше для картинки и сигнала другим.
С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе",
А организация убийства это не бандитизм?
9.07.2020 18:27
- гость -...все больше для картинки ..
Для картинки? да нет, просто чтобы задержанный сразу понял свой статус. Если его вежливо пригласить,он будет себя перед следователем вести, как большой начальник. А когда мордой в землю и в наручники, сразу понятно, что ты подозреваемый в убийстве и веди себя соответственно.
И полетел "сокал Жириновского" в дом родной белым лебедем.
Реальная власть в стране у МВД, и это хорошо.
18:29 - гость - "А организация убийства это не бандитизм?"
Суд состоялся и это доказано? Ни доказательств, ни суда, о чем тогда ведете речь? Почему-то не верится сегодняшней власти в отношении Фургала. Где она была все эти 15 лет? Заодно с ним, если все, что говорит о нем правда?
19:12
"Где она была все эти 15 лет? Заодно с ним, если все, что говорит о нем правда?"
А Вы догадливый.
"Как беглого холопа!!! В кандалах!!!!"
Ах,ах!
один нормальный губер был
Вовсе не один. Есть ещё губернатор Хакасии.
Реальная власть в стране у МВД, и это хорошо.
прочти последние новости, как подростку в Бурятии три полицая порвали задний проход.
если до тебя очередь дойдет так же будешь рассуждать?