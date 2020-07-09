Жара и дожди сохранятся в Алтайском крае

По информации метеорологов в ближайшие дни на территории Алтайского края сохранится жаркая и дождливая погода. Местами в регионе ожидается повышенная пожароопасность.
10 июля в крае воздух прогреется до +15, +20 градусов. Возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду. В последующие двое суток ночью станет немного холоднее, до +16 градусов, кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду, местами шквалы до 19 метров в секунду.
Дневные температуры в регионе будут достигать +30, а по югу +31 градуса. На большей части территории региона кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, пишет официальный сайт региона.
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