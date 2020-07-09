ФНС отсудила у Михаила Ефремова более 100 тысяч рублей из-за джипа

Федеральная налоговая служба отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч рублей из-за долгов за джип Grand Cherooke, в котором он попал в смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, артист не доплатил 117 650 рублей транспортного налога за свой автомобиль. По запросу налоговиков мировой суд Хамовнического района взыскал с актера данную сумму. Сама машина на данный момент находится на служебной парковке и из-за лобового столкновения не подлежит восстановлению.
Ранее amic.ru сообщил, что подруга Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала о первых минутах после аварии. По ее словам, у актера был "ужас на лице", а сам он будет корить себя "до конца своих дней".
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