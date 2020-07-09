В Барнауле на трамвайных путях во время ливня повис автомобиль, сообщает паблик "Barnaul 22".
Toyota Prius застряла на пересечении улиц Антона Петрова и Ленинградской. Подробности инцидент неизвестны, однако, по всей видимости, колесо машины слетело в расположенную рядом яму с дорожного полотна во время поворота, а автомобиль "сел" на дно дороги.
"Тойота" перегородила путь травмаю и помочь справиться с инцидентом пытались помочь как пассажиры общественного транспорта, так и автомобилисты из мимо проезжающих авто. Ситуацию осложнял и сильный ливень, который полностью вымочил всех неравнодушных прохожих
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