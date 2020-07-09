Путин заявил, что меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии

Многие меры поддержки бизнеса, которые были приняты во время пандемии, не должны исчезнуть после ее окончания. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, пишет ТАСС.
"Многие из них оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдет, — эта самая пандемия несчастная", — отметил президент и добавил, что отдельное внимание нужно уделить их информационному сопровождению.
Глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что правительство в связке с бизнесом быстро реализовывало меры поддержки и нужно, чтобы люди о них знали.
Комментарии
Хы....насоклько знаю для бизнеса ничего сделано небыло. точнее попытка с кредитами, которые так и не заставили толком банки давать. единичные случаи?
То есть новость в реале звучит так "Путин заявил, что мы и после пандемии должны забить на бизнес" ..... мде....