Китайская компания выкупила права на показ "Фиксиков"

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video купила права на показ новых серий российского анимационного сериала "Фиксики", сообщает "Комсомольская правда".
Впервые видеогигант показал видео китайским детям в 2015 году и с тех пор общее количество просмотров мультсериала превысило 13 миллиардов просмотров. Сейчас Tencent приобрели права на четвертый сезон мультфильма. Теперь эксклюзивные показы 52 новых эпизодов "Фиксиков" будут проведены в стране в 2020-2022 годах.
Кроме этого, по заказу Tencent компания Hebei TV выпустит телевизионное научно-популярное детское шоу "Фиксилаб" с участием героев мультфильма специально для китайских детей. Как объяснила продюсер проекта Юлия Софронова, азиатские дети увидят данные выпуски первыми.
Комментарии
природные ресурсы все китаю уходят...еще и цифровые туда же. всех китайцы купят. а русские все готовы продать, даже штаны последние и последний пенек в нашиих лесах