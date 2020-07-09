Жителя Алтайского края осудят за удар по лицу полицейского

Жителя Кулундинского района осудят за удар кулаком по лицу полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в марте 2020 года. По данным следователей, неоднократно судимый 40-летний мужчина был доставлен в пункт полиции за административное правонарушение.
Находясь в отделе, обвиняемый начал грубить представителю власти. На сделанные полицейским замечания мужчина не прореагировал, в итоге нанеся один удар кулаком по лицу стража порядка.
В ходе следствия мужчина не признал свою вину, однако следствие собрало доказательство, в связи с чем уголовное дело по статье 318 УК РФ было отправлено в суд для рассмотрения.
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