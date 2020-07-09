Такой день. Мощная гроза и массовое отключение света в Барнауле

Amic.ru — о главный событиях Алтайского края за 9 июля. Без коронавируса.
В Барнауле прошла мощная гроза. Ветер срывал кровлю с крыш, отключало свет и топило дома во Власихе. Все живы, никто не пострадал.
Газета "Мой город Заринск" показала фотографию новой машины реанимации на фоне старого корпуса местного медицинского учреждения. На изображении видно, что новую машину реанимации припарковали в старом обшарпанном гараже больницы Скорой помощи города Заринска.
В Барнауле произошло массовое отключение электроэнергии. Оно коснулось многих районов. Где-то свет просто "моргнул", а где-то пропал на долгое время.
Жители села в Панкрушихинском районе Алтайского края показали интересный "арт-объект", который расположился рядом с населенным пунктом. Опора ЛЭП, которая пострадала от пожара пять лет назад, продолжает стоять "на одной ноге".
Тренер Сергея Шубенкова не верит, что спортсмен готов сменить гражданство. Сам спортсмен ранее заявлял, что задумывался об этом.
Четырех выпускников в Алтайском крае выгнали с ЕГЭ без права на пересдачу. Три школьника пронесли с собой в аудиторию, где проходил экзамен, сотовые телефоны. Четвертый — шпаргалки.
Главный врач детской поликлиники Барнаула №9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Поводом стал скандал с зарплатами и премиями.
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