Опасными последствиями недосыпа могут стать преждевременное старение, обезвоживание и ухудшение состояния кожи. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сомнолога Оливию Ареццоло.
По словам специалиста, первые признаки недостатка сна – синяки и мешки под глазами. Некоторые люди могут столкнуться с данной проблемой и по наследству, однако менее восьми часов отдыха в день только усугубляют ситуацию. При длительном бодрствовании кожа начинает задерживать влагу, из-за чего мешки набухают.
Также недостаток сна приводит к преждевременному старению и ухудшению состояния кожи из-за нарушения выработки коллагена. В итоге, у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, регенерация кожного барьера падает почти на треть.
Из-за некачественного сна организм вырабатывает гормон стресса кортизол, который приводит к обезвоживанию и повреждению клеток организма.
Сомнолог порекомендовала спать ежедневно не менее семи часов и пить как можно больше жидкости, чтобы не происходило обезвоживание тканей.
Комментарии
А я шесть часов сплю и встаю без будильника. Не могу дольше спать. Даже если заставить себя поваляться ещё - то потом как разбитое корыто чувствуешь себя