Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает "Интерфакс".
"Обеспечить... увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование", — говорится в перечне поручений, которые глава государства направил кабмину.
Отмечается, что первый доклад правительство должно предоставить президенту до 30 сентября, а второй — до 1 декабря. Кроме того, Путин поручил сохранить на нынешнем уровне объемы расходов на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включая покупку лекарств.
Комментарии
«Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет»
« Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять её менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против её изменений »
"После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение"
Заметил одну закономерность, как только пересидент заводит разговор о помощи гражданам или о развитии инфраструктур, так сразу вводятся новые поборы с народа!
Уже ёрничать не хочется, поделись планами Владимир. А то как то всё втихушку, чего ещё нас ожидает ...
10.07.2020 08:58
Doka
Уже ёрничать не хочется, поделись планами Владимир. А то как то всё втихушку, чего ещё нас ожидает ...
ДА!!!!!????