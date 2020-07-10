Специалисты показали, как будет выглядеть человек после 25 лет удаленной работы

Фото: Directlyapply.com
Специалисты платформы по поиску работы DirectlyApply показали, как будет выглядеть человек, который 25 лет проработает из дома. Фотографии появились на сайте DirectlyApply.
Макет женщины в черной футболке и пижамных брюках назвали Сьюзен. На ее примере эксперты показали, что станет с обычным человеком, который перестанет регулярно ходить на работу.
Из-за малоподвижного образа жизни Сьюзен набрала лишний вес, у нее опухли ноги и появился второй подбородок. Кроме того, постоянная работа за клавиатурой привела к болям в суставах и появлению наростов.
На коже у женщины значительно больше морщин, чем у офисных работников, а из-за постоянного нахождения за компьютером у Сьюзен бледная кожа, красные глаза и синяки под ними. По причине отсутствия прогулок у нее начали выпадать волосы и даже зубы.
Вдобавок эксперты считают, что удаленная работа приводит и к психологическим проблемам – из-за отсутствия достаточного общения с окружающими.
Комментарии
Глупости, мы и на работе сидим за компами, лично я после работы катаю на веле и зимой и летом, в выходные либо в походы либо с друзьями на дачу прибухнуть..
Сало... Водка...
Типичные наши депутаты.
У сьюзан, видимо, семьи, детей не было)) и работала она удаленно часов по 18 в сутки)
После 25 лет работы и так большинство так и выглядят.
Вопрос, причем тут удаленка? Так будут выглядеть все кто не двигается, не делает упражнения и не занимается спортом.