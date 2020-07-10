Депутаты Госдумы хотят хотят организовать круглый стол с участием Павла Дурова

В Госдуме планируют организовать круглый стол с участием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, на котором обсудят ситуацию на российском рынке мобильных приложений. Об этом сообщил замруководителя "Справедливой России" Федот Тумусов в своем Telegram-канале.
В частности, депутаты намерены рассмотреть предложение Дурова законодательно обязать Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения на устройства компании из сторонних магазинов приложений, а не только через AppStore.
"Уверен, что стоит обсудить саму ситуацию и провести в Думе круглый стол с экспертами. Искренне надеюсь, что Павел Дуров мог бы удаленно принять в нем участие, чтобы все мы более подробно выслушали его предложение... Постараюсь организовать соответствующее мероприятие в Думе", — написал Тумусов.
Ранее Дуров обвинил компанию Apple в том, что она ограничивает разработчиков. По словам IT-предпринимателя, компания является монополистом и взимает комиссию 30% за покупки в AppStore и внутри приложений. При этом взамен девелоперы получают только разрешение их приложениям быть доступными для владельцев iPhone.
Комментарии
я чет не понял, а какого попугя анши депутаты за эпл приложения топят? а как же многомиллионные средства на отечественную разработку, которой так медведев с путиным гордились, хрень с двумя экранами.? че с ней? балбо присвоено и освоено? где этот нововымученный кокофон или как там его?
10.07.2020 10:05 - вопросов много, что предлагаете - конкретно?
Разработки спецов через пиндоское приложение увеличивает стоимость программки на 30%. Безпредельничают. Наценка розницы в европе ограничена 10%.
Все правильно Дуров возмущается.
А чего Грету Тунберг не позвали? Хотели же пригласить "почетную гостью".))) А "Федот 2%" и вовсе популист, каких свет не видывал. Тоже "борец за народное щастие" выискался.
Разработка ПО- дело сложное и трудозатратное, а тут за продажу такие проценты дерут спекулянты.
10.07.2020 11:14
- гость -
Да будет вам.))) ЭПЛ же икона честного и демократического бизнеса.))) Все хотят на них равняться. Только не у всех есть возможность так подминать под себя "партнеров" и конкурентов.)))
10.07.2020 11:18
Guest
а идея недурна, ограничить такую надбавку законодательно.
Давно добивались мы ограничения по наценке продуктов ритейлерами, но дальше разговоров дело не пошло. Так что чистый пиар этот вброс, хотя думаю что хитрый китайцы давно так сделали.