Объездную дорогу на Чуйском тракте достраивают в Алтайском крае

В Алтайском крае дорожники завершают работы по строительству объездной Чуйского тракта на 11-километровом участке от Новоалтайска в сторону Бийска, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
Движение транспорта перенаправят на объездную в августе, когда начнутся масштабные работы по расширению Чуйского тракта.
"Автомобилисты знают этот участок как один из самых загруженных на маршруте от Новоалтайска до Бийска. В туристический сезон интенсивность здесь превышает 20 тыс. автомобилей в сутки, поэтому будем стараться организовывать работу так, чтобы не создавать затруднений водителям", — уточнил главный инженер ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Рубаненко.
Как ранее писал amic.ru, работы по расширению Чуйского тракта проводят в пригороде Барнаула, с 212 по 223 км – от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, а также с 173 по 183 км – на границе Тальменского и Первомайского районов.
Проект, помимо расширения до четырех полос, включает строительство двух площадок отдыха для водителей грузовиков, новые линии освещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Нового, 3 км разделительного барьерного ограждения и систему водоотвода. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.
Комментарии
А я думала , что Чуйский тракт начинается за Бийском? Как хорошо кроме того , что Чуйский тракт станет шире так он ещё стал и длиннее просто мечта!
Наталья вы правы исторически Чуйский тракт брал свое начало в Бийске, потом это название перенесли на всю дорогу Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией