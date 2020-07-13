Жизнь без сахара. Как оставить сладости в рационе и при этом не набирать вес

Алтайский край занял второе место среди регионов России по количеству людей с ожирением. От лишнего веса страдает почти каждый тысячный житель края. Одна из причин – зависимость от сахара. Современный человек порой съедает десятки чайных ложек сахара в день, даже не замечая этого. Тем временем диетологи предупреждают – для женщин безопасная суточная доза – не более шести чайных ложек в сутки, а для мужчин – не более девяти.
Дело в том, что производители добавляют сахар почти во все продукты питания – от колбасных до молочных изделий. Перенасыщение им наступает незаметно. Как отмечают врачи, кровь, обогащенная глюкозой, выглядит как густое варенье. Избыток сахаров способствует воспалению тканей, которое становится хроническим. В свою очередь это влечет ряд заболеваний – от атеросклероза до сахарного диабета, а также ускоряет старение организма и набор веса.
Найти замену сахару
Альтернатива сахару есть – его заменители, как натуральные, так и синтетические. Их рекомендуют использовать всем, кто привык заботиться о своем здоровье. В число натуральных сахарозаменителей входят фруктоза, ксилит, сорбит, стевия. Кстати, стевия слаще самого сахара в сотни раз и при этом низкокалорийна. Кроме того, она обладает массой иных полезных "побочных" эффектов – снижает уровень холестерина в крови, способствует нормализации артериального давления, укрепляет иммунитет, препятствует развитию кариеса. Но не стоит забывать, что любой продукт хорош в меру и может иметь противопоказания.
В поисках лучшего для себя варианта стоит обратиться к профессионалам. Они помогут определиться с продуктом, который подходит именно вам. Выбрать сахарозаменитель или же подсластитель на свой вкус можно в компании "Диамед". Там же поклонники здорового образа жизни найдут для себя много интересного – десерты без сахара, конфеты из сухофруктов, ореховые пасты и многое другое. Все товары можно купить лично в офисе или заказать на сайте курьерской доставкой или "Почтой России".
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