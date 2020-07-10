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Аналитики предсказали увеличение цен на нефть до 150 долларов за баррель

, ИА "Амител"
Роста следует ожидать в ближайшие пять лет
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

К 2025 году нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса.

Он предсказал, что недофинансирование добычи нефти окажет сильное влияние на рынок, из-за чего некоторым производителям придется уйти с рынка. Из-за такого финансового давления, по его словам, цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

При этом другие специалисты полагают, что сокращение инвестиций, напротив, может снизить объемы добычи, что приведет к неуравновешенности спроса и предложения и потребует крупных вложений. В то же время некоторые другие эксперты считают, что спрос на нефть в ближайшие годы останется на низком уровне, а цены на полезное ископаемое не вырастут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.07.2020 11:55
- гость -

сегодня читал других аналитиков, те прогнозируют 30-35

10.07.2020 11:55
- гость -

он и в третий раз ходил за ёлкой! и добыл её!! но это было уже весной, и он отнёс ёлку обратно... ©
т.е. ложка дорога к обеду...

10.07.2020 12:41
АБОРИГЕН

Никогда уже такого не будет. Эпоха углеводородов заканчивается. Включайте мозг господа, чем "завтра" будете зарабатывать на жизнь.

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