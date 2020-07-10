Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о нюансах при выборе правильного мороженого и поделилась рекомендациями, как не купить десерт энергоемкостью с целый завтрак.
По словам специалиста, самым базовым мороженым является сливочное или пломбир, его можно рекомендовать даже худеющим людям. "У него есть ГОСТ, и там достаточно предсказуемая продукция", — заметила диетолог.
При этом важно обращать внимание на производителя товара. Это поможет избежать фальсификации и инфекции, которая может быть в молочной продукции.
Диетолог также отметила, что в составе пломбира обязательно должны быть сливки или молоко. В ГОСТе также прописано и сухое молоко. А вот заменители жира недопустимы, предупреждает эксперт.
Однако важно качество не только самого мороженого, но и глазури при ее наличии. "Могут написать, что это шоколад, а когда читаешь упаковку, понимаешь, что там шоколадом и не пахнет. В составе заменители какао или идентичные какао-порошку вещества", — пояснила Дианова.
Врач подчеркнула, что в некачественном мороженом, как правило, много сахара. Порой его пытаются замаскировать добавлением "сахара" или "орехов". "Вы в маленькой порции мороженого получите энергоемкость какого-нибудь завтрака", — заявила диетолог.
А вот такие виды мороженого, как фруктовый лед, и вовсе лучше не есть. В таких лакомствах много красителей и ничего, кроме вреда, они не приносят, заключила эксперт.
Комментарии
Что-то в этом году с ценами .
В Марии дешевле 69 стаканчика с пломбиром не видел.
В Магните в пределах 40 есть, но правда оно же в Ярче 25