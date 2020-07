Власти рассказали, какие туристические фестивали планируют провести на Алтае

Несколько туристических событий на Алтае с лета планируют перенести на осень. Об этом во время пресс-конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник управления по туризму в регионе 10 июля.

"Например, традиционный международный форум "Визит Алтай" мы планируем провести в конце ноября-начале декабря текущего года. На сентябрь перенесен Шукшинский кинофестиваль, рассматривается возможность проведения в этом же месяце молодежного образовательного форума "Алтай. Точки. Роста". А гастрономический фестиваль "Ах!фест" или рок-фестиваль Because of the Beatles организаторы хотят провести в осенний период. Но, конечно же решение о проведении событийного мероприятия будет принимать исходя из санитарно эпидемиологической обстановки в регионе", — рассказал Дешевых.

Напомним, из-за пандемии в 2020 году пришлось отменить несколько летних туристических событий. В частности, не было праздника "Цветение маральника", которым ежегодно открывают летний сезон. Отменили гастрономические и культурные события в муниципалитетах. Среди них праздник алтайского марала в Алтайском районе, фестиваль вареника в Романовском районе, фестиваль на Завьяловских озера. А некоторые событийные мероприятия перевили в онлайн-формат или перенесли на поздние даты.