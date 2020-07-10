В другой реальности. Где купаются барнаульцы, пока бассейны закрыты из-за COVID

Лето, жара, пандемия. Бассейны и пляжи в Барнауле не работают: Роспотребнадзор, как уверяли в ведомстве 30 июня, разрешения на работу не давал. Однако соцсети забиты яркими фотографиями наших земляков, отдыхающих и купающихся на каких-то пляжах в небесно-голубой воде. Говорят, что происходит все это в нашем городе, где, как мы верим Роспотребнадзору, все закрыто. Мы тоже хотим купаться. Но завидуем молча и просто публикуем фотографии счастливых барнаульцев из бассейнов нашего города где-то в другой реальности. Пусть их частичка счастья передастся другим. Ведь лето — оно для всех.
Комментарии
Ездили пару раз в Планету Q.
Народу прилично.
Но на входе честно висит надпись "бассейн не работает"
Такое ощущение,что не купаться ходят, а фотаться! )))
А вы не думали о том, что долг журналистов - не "молча завидовать", а потом удивляться рекордному приросту больных - а, например, обратиться в соответствующие гос. структуры для проверки выявленных фактов?
Обидно честно банкротиться наблюдая как рядом просто по беспределу работают в гораздо опасных эпидусловиях.Надо написать в московскую прокуратуру.Владельцы чайки или планеты ку явно недалекие от администрации люди
10.07.2020 15:26
- гость -
А вы не думали о том, что долг журналистов - не "молча завидовать", а потом удивляться рекордному приросту больных - а, например, обратиться в соответствующие гос. структуры для проверки выявленных фактов?
Ты иди бабушек гоняй по базарам, выборам и транспорту
От них беды больше (набегаются по льготному проездному, потом помирают от короны)
Как будто не знаете где это? В Инстаграмме открыто вон говорят,что работают и всех зовут. Это пляж , который в парке Смертина, и бар крыша, там тоже в Инстаграмме пишут приходите, все работает, и танцы устраивают без средств защиты.Вот идите и проверяйте. Без предупреждения.
Ужасы какие!!!!! Еще из автобуса из автобусов депутата фотки опубликуйте. Типа мы не знаем чьи это автобусы, но владелец явно подзабил на сан. Обработку