Онлайн или лично. В Финуниверситете пояснили, как сдать документы на поступление

Абитуриенты 2020 года имеют право подавать документы на поступление двумя способами: на сайте вуза или лично в приемной комиссии. О том, как это сделать, amic.ru рассказали в Алтайском филиале Финансового университета.
Приемная кампания началась в Финуниверситете 20 июня и закончится 17 августа. Для дистанционной подачи достаточно заполнить анкету на сайте филиала вуза в личном кабинете, приложить отсканированные копии аттестата и паспорта. Электронная подпись для подачи заявлений на поступление в вуз не нужна, уточнили в комиссии. Все вопросы можно задать тоже дистанционно: оставьте заявку на сайте и получите консультацию. Также удаленно можно подать и заявление на общежитие.
Личный прием проходит в здании университета по адресу: Барнаул, проспект Ленина, 54 (главпочтамт). Здесь строго соблюдают все санитарные нормы для нераспространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что абитуриенты 2020 года имеют право подавать заявления в пять вузов, но оригинал аттестата (или диплома СПО) можно отдать только в один. Он и будет приоритетным.
Сотрудники и студенты Финуниверситета советуют выбирать именно этот вуз.
"Я поступала именно сюда, потому что университет сразу зацепил меня своей атмосферой, отношением сотрудников приемной комиссии к абитуриентам. Их доброжелательность отозвалась у меня в душе желанием учиться именно здесь. Это один из немногих вузов, в которых ценят студентов за их личные качества и помогают их развивать. Помимо хорошей базы, вуз дает много возможностей для самореализации, а преподаватели – профессионалы высокого уровня, способные грамотно и понятно излагать учебный материал", – рассказала студентка третьего курса Анжелика.
Она учится на направлении "Менеджмент" и намерена после окончания стать хорошим, востребованным специалистом в области финансового менеджмента.
На направлении "Менеджмент" есть программы бакалавриата "Финансовый менеджмент" и "Корпоративное управление"; на направлении "Экономика" – "Учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов". Есть также программы магистратуры.
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7 (913) 232-55-88, +7 (902) 997-23-72
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Email: altai@fa.ru
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