Пекарни и небольшие магазины у дома. МТС и Rate&Goods запускают новый сервис доставки

МТС совместно с Rate&Goods запустила сервис доставки продуктов по району. Через него можно заказать экспресс-доставку из булочных, фермерских лавок или молочных магазинчиков рядом с домом.
С начала самоизоляции подобные сервисы стали очень популярны. Даже в Барнауле, где раньше такие предложения были весьма ограничены. Но в основном доставку осуществляют крупные торговые сети. Приложение Rate&Goods ориентировано как раз на небольшие магазины у дома. Покупатели смогут выбирать товары онлайн и сравнивать их по ценам.
"Многие небольшие магазины способны доставить товары своими силами по району, но им сложно создать собственную платформу для оформления заказа. И ещё сложнее фермерской лавке или булочной заниматься продвижением такой опции. Сервис с интеграцией ассортимента магазина помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность магазинам "у дома" делать клиентам экспресс-доставку и конкурировать с торговыми сетями", – отмечает директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Для магазинов же это отличная возможность совершенно бесплатного продвижения. Присоединиться к системе можно очень быстро: все данные вносятся автоматические. А работать – просто: информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой, а курьер – доставкой. Единственное условие – принимать платежи через МТС Кассу.
Стать участником сервиса могут торговые точки из любого района Барнаула и края.
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