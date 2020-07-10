Роспотребнадзор выявляет нарушения в каждом пятом алтайском кафе

Региональное управление Роспотребнадзора проводит ежедневные рейды по заведениям общепита в Алтайском крае.
Как сообщают "Вести-Алтай", нарушения выявляют в каждом пятом кафе. Большинство из них связаны с необходимостью ношения маски и перчаток.
Где-то у сотрудников их не оказывается, в других случаях работники неправильно их носят. Например, распространен случай, когда маска не закрывает все органы дыхания, что считается нарушением.
"Если сотрудник будет работать без медицинской маски и без перчаток, то мы вправе составить протокол об административном нарушении", — уточнила главный специалист ведомства Елена Ярцева.
Нарушителям грозят штрафы в размере до 15 тысяч рублей.
Как ранее писал amic.ru, с 27 июня в Алтайском крае получили право возобновить работу более 200 кафе и ресторанов в общей сложности на 7 тысяч посадочных мест. Это связано с распоряжением губернатора Виктора Томенко, которое он подписал в пятницу, 26 июня. Согласно тексту документа, допускается работа летних веранд кафе и ресторанов при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности.
Комментарии
"Если сотрудник будет работать без медицинской маски и без перчаток, то мы вправе составить протокол об административном нарушении", — уточнила главный специалист ведомства Елена Ярцева.///////
Можете составить а можете и не составить? И вправе составить на основании какого нормативного утвержденного документа?
Зайдите сами к карателям в контору, ни масок тебе ни перчаток....
Почему бы с ними не поступить также как они с несчастным населением поступают???
ооооо, этим дали власть, сейчас зашевеляться. Схема-штраф или "взяточка"
Штрафовать надо не работников а владельцев кафе и не 15 тыс а минимум 100.и тогда все будут в масках и перчатках
А ведь до сих пор ни в КоАП РФ ни УК РФ не прописана ответственность за нарушение масочного режима. На основании чего штрафуют?