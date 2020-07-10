Виновен, но не наказан. Дело о подкупе в барнаульском депо закрыто

Мировой судья озвучил решение по делу о получении "отката" главным инженером сервисного локомотивного депо "Барнаул", сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России. Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Правоохранители выяснили, что главный инженер депо за презент в 20 тысяч рублей заключил договор с директором одного из ООО на оказание им услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию грунта, загрязненного нефтепродуктами.
"Согласно его условиям, генеральному директору необходимо было завысить стоимость оказываемых ООО услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию заявленного отхода "Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами" до 18 800 рублей за утилизацию одной тонны, вместо предложенных 16 000 рублей, указав в качестве окончательной суммы договора 376 430 рублей за вывоз 20 тонн соответствующего грунта", — уточнили в ведомстве.
Сотрудника барнаульского депо признали виновным в коммерческом подкупе. В связи с истечением срока давности уголовное преследование подсудимого прекращено.
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