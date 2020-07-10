Жителей Алтайского края предупреждают о высоком риске пожаров

Предупреждение о серьезной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В период с 11 до 13 июля в регионе сохранится повышенный риск возникновения пожаров. Наиболее высокий класс горимости зафиксирован в западных районах.
В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать о их нарушителях.
"При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – уточнили в ведомстве. – Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения".
Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнем;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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