Полезный город. Барнаульцы смогут принять принять участие в квесте добрых дел

С 13 по 28 июля 2020 года жители Барнаула и еще 10 городов России примут участие в третьем этапе квест-игры +1Город ("Полезный город"). В течение двух недель участники масштабного образовательного проекта будут выполнять задания, направленные на улучшение экологии своего города, помогая обществу и совершенствуя свой образ жизни. Как сообщают организаторы, впервые квест пройдет в мобильном приложении +1Город* и социальной сети Instagram. А финалом проекта станет музыкальный онлайн-фестиваль с участием известных исполнителей, популярных блогеров и других знаменитостей.

В завершающем этапе квеста полезных дел +1Город примут участие жители 11 городов России — Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Тольятти, Ижевска, Барнаула, Ульяновска, Томска, Оренбурга, Кемерова и Новокузнецка. В предыдущей волне квеста, которая прошла весной 2020 года, участники выполнили более 130 тысяч полезных и добрых дел. Планируется, что в рамках третьего этапа их число вырастет в два раза.

С 13 по 28 июля участникам масштабного образовательного проекта будет предложено выполнить задания по разным темам: "Экология", "Помощь животным", "Здоровый образ жизни", "Волонтерство и благотворительность" и "Детский квест".



Ну а финальным этапом квеста от +1Город станет музыкальный фестиваль. Мероприятие в формате онлайн состоится 28 июля в Москве. Прямую трансляцию фестиваля можно будет увидеть не только в городах-участниках квеста, но и в любом уголке России. Среди хедлайнеров фестиваля +1Город такие звезды, как Манижа, Обе две и ZOLOTO!,

Зачем нужен этот квест

Авторы рассчитывают, что квест-игра +1Город (“Полезный город”) научит горожан разбираться в тонкостях экологичного и ответственного потребления, отказаться от использования пластика, правильно избавляться от использованных батареек и сортировать мусор, помогать благотворительным фондам и даже поможет повысить уровень финансовой грамотности жителям России.

Кстати, квест-игру +1Город поддерживают не только партнеры, но и многие экоактивисты, блогеры, артисты. Среди амбассадоров проекта Ирина Нельсон — лидер группы Reflex, и Елена Володина — популярный экоблогер, активист и журналист.

Как принять участие в квесте

Чтобы принять участие в квесте необходимо скачать мобильное приложение +1Город (iOS и Android) и зарегистрироваться. После этого вы получите информацию о заданиях и окно для отправки отчетов об их выполнении. За каждое правильно выполненное задание начисляются баллы.

А призы будут?

Конечно. Участники, набравшие по итогам игры самое большое количество баллов, будут награждены ценными призами. Среди них смартфоны IPhone, смарт-часы Apple Watch, беспроводные наушники и электросамокаты. А также бонусы от партнеров проекта — подарки и сертификаты от экобрендов.

Кроме того, самые активные участники квест-игры получат возможность лично познакомиться со звездами или, если нет возможности приехать в столицу, поговорить с кумиром по видеочату в прямом эфире.

Запуск первой волны квест-игры +1Город ("Полезный город") состоялся осенью 2019 года. Об игре узнали более 4,4 млн человек из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Красноярска и Иркутска. Вторая волна охватила более 5 млн человек в 20 городах России. Было выполнено рекордное количество заданий — свыше 130 тысяч полезных дел от жителей Владивостока, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Омска, Перми, Рязани, Тюмени, Хабаровска и Ярославля. Организатор — навигатор по полезным городским сервисам +1Город.

Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

*Скачать мобильное приложение +1Город можно по ссылкам:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poleznygorod.cityplusone

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/id1505256876