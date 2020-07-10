В России предложили создать алиментный фонд на время пандемии

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать специальный алиментный фонд, который поможет родителям, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии, сообщает РИА "Новости".
По словам депатута, деньги из этого фонда направлялись бы на помощь семьям. Миронова пояснила, что после получения этих средств родители, которые обязаны платить алименты, должны будут вернуть всю сумму государству.
На следующей неделе этот вопрос обсудят в комитете и, возможно, тогда "созреет что-то серьезное, четкое, внятное". Парламентарий подчеркнула, что для создания фонда необходимо согласие кабмина, поскольку речь идет о финансовой составляющей.
Комментарии
Мужики скоро вобще жениться перестанут))