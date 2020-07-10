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В России предложили создать алиментный фонд на время пандемии

, ИА "Амител"
Такая мера может помочь семьям, которые попали в трудную финансовую ситуацию из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать специальный алиментный фонд, который поможет родителям, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии, сообщает РИА "Новости".

По словам депатута, деньги из этого фонда направлялись бы на помощь семьям. Миронова пояснила, что после получения этих средств родители, которые обязаны платить алименты, должны будут вернуть всю сумму государству.

На следующей неделе этот вопрос обсудят в комитете и, возможно, тогда "созреет что-то серьезное, четкое, внятное". Парламентарий подчеркнула, что для создания фонда необходимо согласие кабмина, поскольку речь идет о финансовой составляющей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.07.2020 17:48
- гость -

Мужики скоро вобще жениться перестанут))

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