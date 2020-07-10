В Алтайском крае госпитализировали 16 бойцов студотряда

Растет число бойцов студенческого отряда, госпитализированных после смерти товарища, у которого первично обнаружен COVID-19.
По информации оперативного штаба в больницах Барнаула и Змеиногорска лежат 16 таких студентов. У них легкие признаки ОРВИ. Состояние пациентов стабильное.
На момент вспышки в общежитии находились 128 человек. Тех из них, у кого нет признаков заболевания, поместили в обсерваторы Барнаула и Бийска. За их состоянием следят врачи.
В оперштабе уточнили, что деятельность студенческого стройотряда не нарушала поручений властей по профилактике коронавирусной инфекции.
"В стройотряде, как в случае в Змеиногорске, при соблюдении требований они лишены посторонних контактов: работа на открытом воздухе, на расстоянии друг от друга, что нивелирует риски" – пояснили в оперативном штабе.
Ранее amic.ru писал, что по факту гибели студента следственные органы проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося. Власти считают, что ответственность за вспышку несет работодатель, который должен был обеспечить работникам безопасные условия.
Комментарии
У них легкие признаки ОРВИ
И если они не подохнут то делать тест на коронавирус и смысла нет?
"В стройотряде, как в случае в Змеиногорске, при соблюдении требований они лишены посторонних контактов: работа на открытом воздухе, на расстоянии друг от друга, что нивелирует риски" - а потом они садились в один автобус и ехали в одно общежитие, где жили очень близко друг от друга
Надо смотреть на вещи реально.Вирус цепкий.Вирус неизученный.Врачи ещё не нашли точного средства борьбы с ним.Но в нашей стране принимаются конкретные меры по его нераспространению.В отличии от высокоразвитых Италии,сша и не очень развитой Бразилии.Конечно,не бывает идеальных мер,тем более во всех случаях.Не приживается и не приживётся у нас эта зараза.
PS Тем более недавно наш народ поправки принял.А там как в песне-гимне поётся:"Богом хранимая родная страна " )
PPSS Бог-то бог, а маски всё-таки надевайте,народ )