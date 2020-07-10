Все парламентские партии определились с кандидатами в АКЗС

ЛДПР назвала своих кандидатов в АКЗС, которые будут участвовать в довыборах по трем избирательным округам, сообщили amic.ru в пресс-службе партии.
По результатам конференции регионального отделения партии избираться по округу №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) будет кандидат экономических наук, преподаватель АлтГАУ и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.
По округу №26 (часть Октябрьского района Барнаула) на выборы пойдет координатор Барнаульского местного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в АКЗС Александр Мокров.
На округе №31 (часть Бийска) либерал-демократов представит координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в Бийской городской Думе Светлана Кирилова.
Ранее с кандидатами определились и другие парламентские партии. Так, по округу № 12 планируют избираться Елена Афанасьева ("Справедливая Россия"), Максим Кочев ("Единая Россия") и Татьяна Медведева (КПРФ).
По округу № 26 выдвинули Антона Арцибашева (КПРФ), Павла Иванченко ("Справедливая Россия") и Артема Шамкова ("Единая Россия").
По округу № 31 за мандат также поборются Григорий Бахтин ("Единая Россия"), Елена Речкова ("Справедливая Россия") и Евгений Хорошилов (КПРФ).
Не обошлось и без самовыдвиженцев. В их число вошли студент юридического института АлтГУ Дмитрий Трегуб и Андрей Крылов, который стал известен широкой публике два года назад, благодаря участию в выборах губернатора Алтайского края.
Напомним, дополнительные выборы по трем одномандатным округам, где полномочия депутатов были прекращены досрочно, пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
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