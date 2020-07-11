Пять причин сортировать мусор, если вы еще этого не делаете

Мусор – одно из главных экологических бедствий нашей планеты. Только в нашей стране каждый из нас в среднем выбрасывает 450 кг мусора в год. Снизить остроту проблемы помог бы раздельный сбор мусора. Однако для жителей России такой подход все еще на уровне экзотики. Многие просто не понимают, в чем польза сортировки отходов. Надеемся, что эта карточка поможет разобраться зачем это нужно и к каким плюсам может привести.
В Барнауле горожане только-только начинают привыкать сортировать мусор. В столице края реализуют проект эко-школы "Чистые берега". В ее рамках в парках и других общественных местах города устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. В частности, появились такие контейнеры на набережной, на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, в парке культуры и отдыха "Центральный", а также на пр-кте Социалистическом у входа в Нагорный парк и перед мостом через реку Барнаулку.
Кроме того, уже несколько лет экологическая организация "Мусора. Больше. Нет. Барнаул" проводит мероприятия по раздельному сбору и переработке вторичного сырья. Довольно много сейчас в городе установлено и контейнеров для сбора ПЭТ-тары (пластиковых отходов). Но пока еще не в каждом дворе. Чтобы каждый горожанин мог найти ближайший к его дому контейнер, волонтеры общественной организации "Мусора.Больше.Нет" создали интерактивную карту мест размещения этих контейнеров. Сделать город лучше может каждый из нас.
Комментарии
Теперь вместо одного пакета с мусором будет восемь
Слава тебе Господи, дождались !!!!
Только болтавня.
Почему нигде нет ящиков для батареек?
Угу, интересно получается, увеличили стоимость за вывоз мусора и еще хотят что бы люди сортировали мусор... Может скоро заставят самим доставлять мусор на центральный полигон? Я плачу за вывоз, вот пускай кто вывозит, сам и сортирует!
Это типа сортируйте, а мы все равно увезем на полигон тбо. Для начала нужно заводы по переработке мусора построить, а у нас только тарифы повышать могут.
И пластик запретить. Но это бизнес.