Мужчина на гужевой повозке обокрал ферму в Алтайском крае

Полицейские Кытмановского района раскрыли кражу на ферме в селе Новая Тараба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что преступление совершил 55-летний мужчина, ранее работавший на предприятии скотником. Для проникновения на территорию он использовал ключи, которые спрятал заранее неподалеку от ворот.
Он забрал сборные металлические клетки для телят, сварочный аппарат, полипропиленовые трубы, электродвигатель и электрощит. Похищенные вещи злоумышленник сгрузил в гужевую повозку и увез домой.
"Когда правоохранители начали проводить поисковые мероприятия, мужчина испугался, что похищенное могут обнаружить у него дома и в одну из ночей привез к зданию предприятия сварочный аппарат и оставил его, — уточнили в пресс-службе ведомства. — После этого спрятал остальное имущество в кустах на берегу реки недалеко от дома, где позже его обнаружили и изъяли сотрудники полиции".
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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