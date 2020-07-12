Как сократить количество мусора в вашей жизни. 10 советов, которые вам пригодятся

Недавно amic совместно с проектом "Полезный город" рассказывал, зачем нужно сортировать мусор, а сегодня предлагаем вам попробовать сократить его количество в вашей жизни. Ведь каждый выброшенный нами предмет разлагается (а очень часто даже и не разлагается), выделяя токсичные вещества и загрязняя почву и воздух нашего города. Улучшить ситуацию поможет осознанный подход к потреблению. Публикуем 10 советов, которые помогут сделать жизнь лучше, а город чище.
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