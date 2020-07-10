Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране может угрожать развал. Как сообщает РИА Новости, белорусский лидер заявил об этом во время встречи с журналистами.
"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, все перемены должны идти не "от майдана", а "от конституции", иначе "будет перечеркнута история государства".
Стоит отметить, что в Белоруссии на август запланированы президентские выборы. Они назначены на 9 число. Нынешний глава страны планирует избираться еще на один срок.
Как ранее писал amic.ru, Лукашенко заявил, что в президентские выборы вмешиваются другие страны, намекая в том числе и на Российскую Федерацию.
Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы".
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