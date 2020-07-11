Хомяков включили в список вымирающих видов

Международный союз охраны природы включил хомяков в список животных, которые оказались под угрозой полного вымирания. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации экологической организации, популяция хомяков сократилась на 75%. Если тенденция не изменится, то через 30 лет они могут полностью исчезнуть.
Кроме того, в перечень включили северного гладкого кита. Их осталось на планете всего 250 особей.
Третьими новичками в списке стали обитающие в Африке лемуры. 33 вида этого животного почти исчезли из-за браконьеров и активной вырубки лесов.
Комментарии
Хомяки дохнут от химии которой импортозамещатели поля обрабатывают
Травят крыс зерном протравленным и заодно хомяки травятся. Те же крысы только крупнее.
Если бы ведала молодёжь, сколько дуста и бутифоски было высыпано на поля и вылито на хлопчатники при их родителях и дедах в советское время, они бы просто промолчали рОтом в тряпочку.
А так они знают только ДДТ , который музыкальная группа.
11.07.2020 07:42
CALIBR
Хомяки, хоть и симпатичные, но на полях вредители. У нас жил один на даче, жрал всё подряд. У соседа тыквы почамал. Скорей всего и сейчас живет.
11.07.2020 08:08
- гость -
Хомяки, хоть и симпатичные, но на полях вредители.
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Я разве сказал , что хомяки - декоративные собачки- няшки ?
А почему на фото не хомяки ,а морские свинки?