Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля

В субботу, 11 июля, в Алтайском крае установится теплая погода с кратковременными дождями, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в светлое время суток по краю составит от +22°С до +27°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле днем воздух прогреется до +23°С... +25°С. В конце дня — кратковременный дождь. Не исключена и гроза. Скорость северо-западного ветра составит от 4 до 9 м/с.
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