17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. ОБ этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у четырёх жителей Усть-Канского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Чемальского района. Всего в регионе зафиксировано 1053 случая заболевания. Наибольшее число зараженных в Кош-Агачском районе — 560.
Выздоровели 34 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Онгудайского районов. За весь период в регионе 518 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
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