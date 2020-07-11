Суббота, 11 Июль, 09:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,23
€ 80,27
20°

713936 +0
Обь
244см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Наибольший прирост наблюдается в Кош-Агачском районе
Фото: virus19.ru

Фото: virus19.ru

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. ОБ этом сообщает региональный оперштаб. 

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у четырёх жителей Усть-Канского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Чемальского района. Всего в регионе зафиксировано 1053 случая заболевания. Наибольшее число зараженных в Кош-Агачском районе — 560. 

Выздоровели 34 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Онгудайского районов. За весь период в регионе 518 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:04
Алтайский край вошел в число самых популярных мест для отдыха с палатками 0
08:40
Полезный город. Барнаульцы смогут принять принять участие в квесте добрых дел 0
08:28
17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Республике Алтай 0
08:11
Два Алтая лидируют по темпам прироста зараженных COVID-19 в Сибири 6
07:44
(У)родом из детства. Страшные скульптуры на детских площадках Барнаула 5
07:15
Пять причин сортировать мусор, если вы еще этого не делаете 6
06:46
Хомяков включили в список вымирающих видов 6
06:01
Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля 0
23:55
Такой день. Режим ЧС из-за засухи и дорожающий мед в Алтайском крае 5
23:37
Барбадос введет годовую визу для удаленщиков 0
23:13
Россия начнет снимать запреты на полеты за рубеж уже в июле 2
22:59
Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии 4
22:37
Дональд Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты 0
22:09
В Новоалтайске дополнительно отремонтируют две автодороги 0
21:47
Житель Алтайского края убил знакомую за то, что она не хотела уходить из дома 2
21:25
Мэрия Барнаула ищет арендатора в подземку на площади Октября 3
21:03
Один человек погиб при ДТП в Алтайском крае 0
20:44
Мужчина на гужевой повозке обокрал ферму в Алтайском крае 1
20:23
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить приезжать в Россию 5
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 103 0
19:43
Песков высказался об отношении Путина к гомофобии 0
19:27
Жителям Алтайского края запретили ходить без масок. Что, опять? 13
19:12
Все парламентские партии определились с кандидатами в АКЗС 0
18:53
Полицейские задержали закладчиков с крупной партией наркотиков в Алтайском крае 4
18:30
Режим ЧС из-за засухи ввели в Алтайском крае 0
18:09
Откроют пляжи, но запретят ходить без масок. Томенко подписал новый указ 34
17:58
Испытывает трудности. Власти прокомментировали самочувствие "Бирюзовой Катуни" 5
17:45
В России предложили создать алиментный фонд на время пандемии 2
17:33
В Алтайском крае госпитализировали 16 бойцов студотряда 3
17:21
Виновен, но не наказан. Дело о подкупе в барнаульском депо закрыто 0
17:09
Труп жителя Алтайского края нашли в Новосибирской области 0
16:57
В России предложили деноминировать рубль в 100 раз 16
16:45
Жителей Алтайского края предупреждают о высоком риске пожаров 0
16:33
Пекарни и небольшие магазины у дома. МТС и Rate&Goods запускают новый сервис доставки 0
16:17
В Барнауле ищут владельца участка, с которого упало дерево на три автомобиля 14
16:05
В России стартовала финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса 1
15:53
Неизвестные похитили айфоны из салона связи в Барнауле 1
15:41
Алтайский край стал лидером по коэффициенту распространения коронавируса в России 36
15:30
Мультики в подарок. Ростелеком наградит победителя детского онлайн-конкурса 0
15:16
Роспотребнадзор выявляет нарушения в каждом пятом алтайском кафе 6
15:04
На здании Дворца спорта в Барнауле появился логотип 5
14:52
Банкротов нет, но потери колоссальные: что происходит с туризмом на Алтае 3
14:40
В другой реальности. Где купаются барнаульцы, пока бассейны закрыты из-за COVID 9
14:28
Стала известна схема объезда шоссе Ленточный бор для общественного транспорта 9
14:15
Семье зараженного COVID-19 жителя Алтайского края сделали тесты спустя две недели 25
14:01
Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний 33
13:48
В России хотят поднять штрафы за скорость и проезд на "красный" 15
13:32
Алтайские пасечники предрекают рост цен на мед из-за засухи 13
13:18
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
13:13
240 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 86

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.