Неизвестные убили пожилого мужчину в Алтайском крае

10 июня около 17 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в селе Волчно-Бурлинское обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. Убитым оказался местный житель 1960 года рождения.
Мужчина проживал в доме вместе с матерью. Он увидел, как неизвестные зашли на его территорию и вышел к ним. В дом он не вернулся, а чуть позже было обнаружено его тело.
Руководитель Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Александр Падалкин пояснил "Каменским известиям", что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Комментарии
Даешь больше амнистий!
10 июня? Очень свежая инфа.