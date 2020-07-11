Российский боевик вошел в десятку лучших по версии голливудского режиссера

Режиссер Джеймс Ганн ("Стражи Галактики") составил список лучших боевиков, куда вошли более 50 фильмов. Рейтинг он опубликовал на своей странице в Twitter.
Он выделил такие мировые хиты как "Робокоп", "Матрица", "Леон", "Крепкий орешек", "Убить Билла", "Олдбой", "Безумный Макс" и так далее. Самым старым из перечисленных фильмов оказался "Семь самураев" Акиры Куросавы.
В список попал и один российский фильм. "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова.
Ганн не стал включать в этот перечень фильмы про супергероев, но отметил, что выделил бы оба фильма о Дедпуле, "Железного человека", "Логана" и мультфильм "Человек-Паук: Через вселенные".
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