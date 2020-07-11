Многодетную мать-блогера из Новосибирска захотели лишить родительских прав

Многодетная мать из Новосибирска Марина Трубицына, которая имеет миллион подписчиков в Instagram, рассказал о том, что люди написали петицию с требованием лишить ее родительских прав.
"Меня разместили во всех зеленых, желтых, левых и правых пабликах. Составили петицию, под которой подписались более пятисот человек. Мой блог атаковали люди, желающие в своих комментах "чтоб тебя на эту сковородку!", "ты тварь, чтоб твои дети также горели!", "им же больно", — сказала женщина.
Поводом для агрессии стал пост, где женщина жарила на сковороде медузу. Одну из зоозащитниц, которая увидела пост, это возмутило и она подала заявление в полицию, а другие потребовали лишить Марину родительских прав.
Комментарии
Странно... зачем медузу! Больше нечего было жарить?
Если уж зоозащитники, то должны были требовать не продавать этой женщине морепродукты. А дети то при чем? Они не животные - они дети чеоловеков, по образу и подобию!
Жарила живую?
Хе, инстателка решила хайп навести в полтысячи левых аккаунтов
Медузу вообще кто-нибудь из них видел? Ее из воды достать - ну сопля соплей, что там жарить?
"им же больно", — сказала женщина
С этого я вообще ору. Биологию, видимо, она в школе прогуливала
Медуза вообще даже на горячем от солнца камне реально тает и растекается, так-то...
заняться больше нечем - и той, и другой стороне