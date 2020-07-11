Ученые назвали фактор, удваивающий риск смерти при заражении коронавирусом

Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти при тяжелом течении коронавируса. Об это сообщают РИА "Новости" со ссылкой на исследования китайских ученых, опубликованных в журнале Diabetologia.
Выводы специалистов основываются на историях болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с подтвержденным COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля. Ученые выяснили, что пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы умирали от осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты.
"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками", — говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что повышенный уровень сахара приводит к формированию тромбов и воспалений, ухудшая работу сосудов.
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